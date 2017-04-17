Прокуратура предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения в коррупции.
Экс-глава государства обвиняется прокуратурой в превышении власти, взяточничестве, утечке правительственных секретов, сообщило в понедельник информационное агентство Ренхап.
Прокуратура предъявила обвинения по завершении расследования разгоревшегося осенью прошлого года коррупционного скандала, в центре которого оказались Пак Кын Хе и ее подруга Цой Сун Силь.
Правоохранительные органы подозревают последнюю в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом.
Кроме того, Пак Кын Хе и ее подруга подозреваются в том, что они вступили в сговор с целью вымогательства у бизнесменов добровольных взносов в два фонда на общую сумму порядка $68 млн.
Обвинение во взяточничестве предъявлено и председателю Lotte Group Син Дон Бину.
Агентство отмечает, что прокуратура ускорила расследование с тем, чтобы завершить его до стартовавшей в понедельник избирательной кампании в преддверии намеченных на 9 мая досрочных президентских выборов.
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