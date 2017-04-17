Власти Азербайджана продолжат поддержку развитию предпринимательства – президент Алиев

Правительство продолжит оказывать предпринимателям в Азербайджане необходимую политическую и финансовую поддержку, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной продукции в Евлахе.

«Развитие предпринимательства является для нас одним из приоритетных вопросов. Поэтому развитию предпринимательства оказывается и политическая поддержка», - подчеркнул И.Алиев.

По словам президента, ежегодно он проводит несколько встреч с предпринимателями. «За последние 13-14 лет состоялись сотни таких встреч. Я лично участвовал в открытии многих предприятий», - сказал И.Алиев.

Глава государства подчеркнул, что по линии Национального фонта поддержки предпринимательства государство выделило предпринимателям льготные кредиты на сумму более 2 млрд. манатов.

По его словам, льготное кредитование способствовало росту экспорта ненефтяной продукции.

«Поэтому госполитика в сфере предпринимательства, реализация серьезных реформ, направленных на развитие предпринимательства, и предоставляемые им льготы является факторами, способствующими развитию ненефтяного сектора в Азербайджане», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что удельный вес ненефтяного ВВП Азербайджана в настоящее время составляет 65%.

Р.Бабаев