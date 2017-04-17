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Регион 17.04.2017 14:02

В Турции на референдуме признали действительными бюллетени и конверты без печатей

Высший избирательный совет (ВИС) Турции признал действительными конверты и бюллетени без печатей, полученные на избирательных участках в ходе референдума о поправках к конституции, сообщает в понедельник газета "Хюрриет".

По словам главы ВИС Турции Сади Гювена, это решение было принято избирательными комиссиями в последнюю минуту, до того, как бюллетени поступили в обработку. Он отметил, что эта ситуация не является беспрецедентной: в прошлом уже были случаи, когда власти страны разрешали принимать бюллетени без печатей.

Ранее оппозиционная турецкая Республиканская народная партия (РНП) заявила о намерении оспорить результаты референдума, по итогам которого большинство жителей страны проголосовало за поправки в конституцию. РНП требует пересчета 60% голосов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ЦИК, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]