В Турции на референдуме признали действительными бюллетени и конверты без печатей

Высший избирательный совет (ВИС) Турции признал действительными конверты и бюллетени без печатей, полученные на избирательных участках в ходе референдума о поправках к конституции, сообщает в понедельник газета "Хюрриет".
По словам главы ВИС Турции Сади Гювена, это решение было принято избирательными комиссиями в последнюю минуту, до того, как бюллетени поступили в обработку. Он отметил, что эта ситуация не является беспрецедентной: в прошлом уже были случаи, когда власти страны разрешали принимать бюллетени без печатей.
Ранее оппозиционная турецкая Республиканская народная партия (РНП) заявила о намерении оспорить результаты референдума, по итогам которого большинство жителей страны проголосовало за поправки в конституцию. РНП требует пересчета 60% голосов.
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