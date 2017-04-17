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Внешняя политика 17.04.2017 13:07

Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в понедельник с официальным визитом в Мальту и Италию, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита запланированы встречи Э.Мамедъярова со своими мальтийским и итальянским коллегами и другими официальными лицами этих стран»,- говорится в сообщении.

В рамках визита в Италию глава МИД примет участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, выступит с лекцией «Внешняя политика Азербайджана и взаимоотношения с Италией» в Итальянском обществе по международным организациям (Italian Society for International Organizations).

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]