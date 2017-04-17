Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в понедельник с официальным визитом в Мальту и Италию, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В рамках визита запланированы встречи Э.Мамедъярова со своими мальтийским и итальянским коллегами и другими официальными лицами этих стран»,- говорится в сообщении.

В рамках визита в Италию глава МИД примет участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, выступит с лекцией «Внешняя политика Азербайджана и взаимоотношения с Италией» в Итальянском обществе по международным организациям (Italian Society for International Organizations).

Ф.Исазаде