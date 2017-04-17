Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани

Тегеран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил председатель Меджлиса исламского совета Ирана Али Лариджани.
«Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и является сторонником решения карабахского конфликта мирным путем в рамках норм и принципов международного права»,- заявил А.Лариджани в ходе встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Тегеране, сообщает пресс-служба Минобороны.
З.Гасанов, в свою очередь, затронул вопросы безопасности в регионе. "Глава оборонного ведомства проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в частности об инцидентах, произошедших в последнее время на линии противостояния войск", - подчеркивает Минобороны.
Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сфере, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ф.Исазаде
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