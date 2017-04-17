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Внешняя политика 17.04.2017 13:13

Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани

Тегеран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил председатель Меджлиса исламского совета Ирана Али Лариджани.

«Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и является сторонником решения карабахского конфликта мирным путем в рамках норм и принципов международного права»,- заявил А.Лариджани в ходе встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Тегеране, сообщает пресс-служба Минобороны.

З.Гасанов, в свою очередь, затронул вопросы безопасности в регионе. "Глава оборонного ведомства проинформировал своего собеседника о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в частности об инцидентах, произошедших в последнее время на линии противостояния войск", - подчеркивает Минобороны.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сфере, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]