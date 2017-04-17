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Макроэкономика 17.04.2017 13:53

МВФ прогнозирует до 2025г среднегодовой рост экономики Азербайджана на уровне 2-3%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовой рост экономики Азербайджана до 2025 года на уровне 2-3%. Об этом отмечается в ежемесячном обзоре экономических реформ Азербайджана, подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций страны.

«Данные темпы роста соответствуют уровню прироста экономики, наблюдаемому в течение последних нескольких лет. Однако, такой низкий уровень роста является недостаточным для достижения целей, поставленных перед экономикой, в том числе для создания рабочих мест в достаточном количестве», - говорится в обзоре.

Аналитики Центра считают, что экономика в Азербайджане достигнет более высоких темпов роста, если будет обеспечена ее трансформация в условиях низких цен на нефть.

«За последние годы цены на нефть упали и, вместе с тем, возрос уровень изменчивости цен: в 2008 году цена одного барреля нефти составляла около $150, в 2016 году она упала ниже $30. Глобальное снижение цен на нефть оказало значительное влияние и на экономику Азербайджана. Так, к примеру, согласно данным Госкомстата, в 2010-2014 годах темпы экономического роста замедлились и составили в среднем 2,7% в год. Снижение объемов экспорта и доходов госбюджета в 2015 году привело к 2%-ному росту уровня безработицы по сравнению с предыдущим годом. Напряженность в балансе текущих счетов, вызванная низкими ценами на нефть, усилила давление на обменный курс маната, а в 2015 году национальная валюта претерпела две девальвации», - отмечается в обзоре.

Согласно отчету, прогнозы показывают, что рост мирового спроса на нефть и газ к 2050 году будет замедляться на 0,7% в год, также сократится доля видов органического топлива в общем энергетическом секторе.

«В этих условиях, в связи с тем, что не ожидается возврата к прежним высоким ценам на нефть, не прогнозируется высокого устойчивого роста нефтяных доходов», - говорится в обзоре.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

А.Ахундов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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