МВФ прогнозирует до 2025г среднегодовой рост экономики Азербайджана на уровне 2-3%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовой рост экономики Азербайджана до 2025 года на уровне 2-3%. Об этом отмечается в ежемесячном обзоре экономических реформ Азербайджана, подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций страны.
«Данные темпы роста соответствуют уровню прироста экономики, наблюдаемому в течение последних нескольких лет. Однако, такой низкий уровень роста является недостаточным для достижения целей, поставленных перед экономикой, в том числе для создания рабочих мест в достаточном количестве», - говорится в обзоре.
Аналитики Центра считают, что экономика в Азербайджане достигнет более высоких темпов роста, если будет обеспечена ее трансформация в условиях низких цен на нефть.
«За последние годы цены на нефть упали и, вместе с тем, возрос уровень изменчивости цен: в 2008 году цена одного барреля нефти составляла около $150, в 2016 году она упала ниже $30. Глобальное снижение цен на нефть оказало значительное влияние и на экономику Азербайджана. Так, к примеру, согласно данным Госкомстата, в 2010-2014 годах темпы экономического роста замедлились и составили в среднем 2,7% в год. Снижение объемов экспорта и доходов госбюджета в 2015 году привело к 2%-ному росту уровня безработицы по сравнению с предыдущим годом. Напряженность в балансе текущих счетов, вызванная низкими ценами на нефть, усилила давление на обменный курс маната, а в 2015 году национальная валюта претерпела две девальвации», - отмечается в обзоре.
Согласно отчету, прогнозы показывают, что рост мирового спроса на нефть и газ к 2050 году будет замедляться на 0,7% в год, также сократится доля видов органического топлива в общем энергетическом секторе.
«В этих условиях, в связи с тем, что не ожидается возврата к прежним высоким ценам на нефть, не прогнозируется высокого устойчивого роста нефтяных доходов», - говорится в обзоре.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.
А.Ахундов
Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Мальту и Италию
Баку и Москва в III квартале проведут очередное заседание комиссии по демаркации границ - МИД Азербайджана
В Азербайджане в январе-феврале зарегистрировало около 8,5 тыс. браков, более 2,4 тыс. – разводов
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, 14 пострадали – МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
В Турции на референдуме признали действительными бюллетени и конверты без печатей
Прокуратура предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе
Более 21 тыс. человек посетят праздничное катание яиц у Белого дома
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»