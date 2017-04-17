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СНГ 17.04.2017 16:16

МВД Таджикистана не получало подтверждения гибели в Мосуле экс-главы республиканского ОМОНа, ставшего "министром обороны" ИГ

Власти Таджикистана проверяют достоверность информации о гибели в Ираке бывшего командира ОМОН МВД республики экс-полковника Гулмурода Халимова, перешедшего на сторону террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и занявшего в ней пост "министра обороны".

Ранее британская газета The Times сообщила, что 41-летний Г.Халимов был убит в ходе воздушной атаки сил западной коалиции в Мосуле.

Начальник пресс-службы МВД Таджикистана Умарджони Эмомали сообщил в понедельник "Интерфаксу", что правоохранительные органы республики пока не получали официальных сообщений о гибели беглого полковника и информированы об этом только через СМИ.

"Мы пытаемся выяснить достоверность этого сообщения. Гулмурод Халимов находится в списке особо опасных преступников МВД и объявлен в международный розыск", - сказал У. Эмомали.

Сообщения о ранении и даже гибели экс-полковника в Ираке публиковались в зарубежных СМИ и ранее. Позже была подтверждена лишь информация о его ранении.

Г.Халимов в свое время прошел специальную подготовку по борьбе с терроризмом в спецслужбах США и многие годы служил в вооруженных силах Таджикистана.

Г.Халимов примкнул к ИГ в апреле 2015 года. В отношении него в Таджикистане возбуждено уголовное дело по статьям "измена государству", "участие в преступном сообществе" и "незаконное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств". Он был лишен воинского звания и в мае 2015 года объявлен в розыск.

В сентябре 2015 года Г.Халимов был включен в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с группировкой "Исламское государство", в отношении которых США приняли санкции. В 2016 году власти США объявили награду за информацию о его местонахождении в размере $3 млн.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТЕРРОРИСТ, ГИБЕЛЬ, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]