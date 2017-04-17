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Регион 17.04.2017 16:41

Конституционный референдум в Турции - внутреннее дело этой страны, все должны с уважением относиться к его итогам - Песков

В Кремле рассматривают прошедший в воскресенье в Турции конституционный референдум как внутреннее дело этой страны и призывают всех с уважением относиться к его итогам.

"Прошедший референдум - это суверенное дело Турецкой республики", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать итоги турецкого референдума.

"Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", - добавил он.

Конституционный референдум в Турции прошел 16 апреля.

Как сообщило турецкое информагентство "Анадолу", по итогам подсчета 99,97% бюллетеней, за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений - 48,59% (23 млн 777 тыс. 014).

Ранее со ссылкой на турецкие СМИ сообщалось, что явка на референдуме составила 86%.

На референдум были вынесены 18 поправок в конституцию Турции. Они, в частности, касаются расширения полномочий президента станы и перехода от парламентской к президентской республике, упразднения должности премьер-министра и т.д.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]