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СНГ 17.04.2017 17:05

Гражданам Туркменистана достаточно повышают зарплаты, чтобы они больше платили за авиабилеты, считает Бердымухамедов

Предложения о повышении тарифов на авиабилеты были представлены президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову на заседании правительства в минувшую пятницу.

Как сообщает Государственное информагентство страны, вице-премьер Байрам Аннамередов проинформировал о мерах, предпринимаемых в целях дальнейшего развития Службы "Туркменховаёллары" (Туркменские воздушные линии) и Министерства железнодорожного транспорта.

В этой связи вице-премьер выдвинул на рассмотрение президента предложение о повышении тарифов на авиабилеты.

Подчеркнув, что повышение тарифов улучшит работу данных отраслей, глава государства высказался о целесообразности поддержать выдвинутое предложение, сообщает информагентство.

Комментируя повышение стоимости авиабилетов, Г.Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане ежегодно увеличиваются размеры заработной платы, пенсий и пособий на 10%. Это, по его словам, намного больше, чем граждане тратят на покупку авиа- и железнодорожных билетов. Таким образом, данные надбавки в определенной мере восполнят вышеназванные затраты, сказал президент Туркменистана.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]