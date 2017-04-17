Гражданам Туркменистана достаточно повышают зарплаты, чтобы они больше платили за авиабилеты, считает Бердымухамедов

Предложения о повышении тарифов на авиабилеты были представлены президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову на заседании правительства в минувшую пятницу.

Как сообщает Государственное информагентство страны, вице-премьер Байрам Аннамередов проинформировал о мерах, предпринимаемых в целях дальнейшего развития Службы "Туркменховаёллары" (Туркменские воздушные линии) и Министерства железнодорожного транспорта.

В этой связи вице-премьер выдвинул на рассмотрение президента предложение о повышении тарифов на авиабилеты.

Подчеркнув, что повышение тарифов улучшит работу данных отраслей, глава государства высказался о целесообразности поддержать выдвинутое предложение, сообщает информагентство.

Комментируя повышение стоимости авиабилетов, Г.Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане ежегодно увеличиваются размеры заработной платы, пенсий и пособий на 10%. Это, по его словам, намного больше, чем граждане тратят на покупку авиа- и железнодорожных билетов. Таким образом, данные надбавки в определенной мере восполнят вышеназванные затраты, сказал президент Туркменистана.