Порошенко нанесет официальный визит в Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Т.Мэй, членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

П.Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса, отмечается в сообщении.