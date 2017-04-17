Порошенко нанесет официальный визит в Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Т.Мэй, членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".
П.Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса, отмечается в сообщении.
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