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СНГ 17.04.2017 17:30

Порошенко нанесет официальный визит в Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Т.Мэй, членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

П.Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса, отмечается в сообщении.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, БРИТАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]