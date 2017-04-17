Таджикистан обвинил узбекских пограничников в нарушении границы

В Душанбе возложили ответственность за инцидент на границе с Узбекистаном, в результате которого погиб гражданин республики, на узбекских пограничников.

Ранее в пресс-службе Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана сообщили, что 15 апреля граждане Таджикистана, выпасавшие скот на узбекской территории, не подчинились требованию пограничников покинуть республику и напали на военнослужащих с ножами и палками. В результате применения оружия пограничниками один гражданин Таджикистана погиб. Узбекские пограничники в ходе конфликта получили телесные повреждения различной степени.

Между тем в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждают, что "узбекские пограничники нарушили государственную границу республики, углубившись на 100 метров от линии прохождения границы, совершили вооруженное нападение на трех граждан Таджикистана, жителей населённого пункта Шулум, которые занимались выпасом скота".

По версии таджикской стороны, трое жителей населенного пункта Шулум пасли скот вблизи границы, когда подверглись вооруженному нападению двоих узбекских пограничников.

"С целью задержания пастухов и скота, нарушив границу, двое пограничников Узбекистана вторглись на территорию Таджикистана на расстояние 100 метров от линии Государственной границы и обошли их с тыла. Увидев происходящее, граждане Таджикистана решили отогнать скот вглубь территории республики. Однако, не успев уйти, были задержаны пограничниками Узбекистана", - сообщили в пресс-центре.

По его данным, при задержании пастухи "сообщили узбекским пограничникам о том, что они находятся на территории Таджикистана и об их неправомерных действиях сообщат начальнику пограничной заставы республики Таджикистан". В это время один из узбекских пограничников открыл огонь, в результате чего смертельно ранил гражданина Таджикистана Аслиддина Шоимова и ранил его брата.

В ведомстве утверждают, что "с целью укрытия своих неправомерных действий, узбекские пограничники унесли тело пастуха А.Шоимова на территорию Узбекистана, а остальных отпустили на месте инцидента".

В ходе расследования на месте инцидента обнаружены гильзы 7.62 мм. принадлежащие узбекским пограничникам и многочисленные следи крови ведущие на территорию Узбекистана, отметили в пресс-центре.

В ведомстве считают "необоснованными" факты, приведенные пограничным представителем Узбекистана по Узунскому направлению, и заявляют, что у таджикской следственной группы возник ряд сомнений по этому поводу.