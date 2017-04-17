Франция готова к сотрудничеству с Узбекистаном в борьбе с терроризмом - Эро

Важной темой переговоров в Ташкенте стали вопросы безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро, находящийся с визитом в республике.

"В этой области (борьбе с терроризмом - ИФ) Франция также готова к взаимодействию с Узбекистаном", - подчеркнул он.

По его словам, необходим консолидированный подход к противодействию угрозам, которые представляют радикальные группировки, готовящие экстремистов и направляющие их в дальнейшем для совершения террористических актов, в том числе в европейских странах.

"Мы видим, какие большие усилия предпринимаются в Узбекистане для обеспечения мира и стабильности в регионе, понимаем важность и необходимость укрепления сотрудничества, его активизации в данном направлении", - отметил он.

Министр подчеркнул, что Франция привержена политике уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

"Между нашими странами уже налажено плодотворное сотрудничество, и мы желаем это укрепить", - сказал он.

Ж.-М.Эро отметил, что в Узбекистане осуществляются масштабные преобразования в таких сферах, как государственное строительство и управление, судебно-правовое поле, экономика, социальная поддержка, обеспечение безопасности и стабильности и других направлениях.

"Мы готовы содействовать проводимым реформам, основываясь на учете интересов и уважении к Узбекистану", - подчеркнул он.

Напомнив, что в Узбекистане действуют такие организации, как Французское агентство развития и Французский альянс, министр отметил, что такое сотрудничество открывает большие перспективы для реализации совместных проектов в различных сферах. "А также смогут облегчить доступ Узбекистана к финансовым инструментам Европейского союза", - добавил он.

Ж.-М.Эро отметил, что в Узбекистане постоянно растет интерес к изучению французского языка. Им владеют или изучают более 300 тысяч жителей республики. Кроме того, Узбекистан - единственная в Центральной Азии страна, где действует французская школа.

"Все это служит хорошей основой для наращивания наших отношений, и в рамках важных встреч, состоявшихся в Ташкенте в ходе текущего визита, мы с удовлетворением отметили успехи в этих направлениях", - сказал глава внешнеполитического ведомства Франции.

Как сообщалось, в субботу Ж.-М.Эро принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. В этот же день глава МИД Франции встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-французских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня.