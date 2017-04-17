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Регион 17.04.2017 18:02

В Париже отметили глубокий раскол в турецком обществе после референдума

Во Франции в понедельник заявили о серьезном расколе, существующем в турецком обществе, по вопросу реформ.

"Франция принимает к сведению данные, объявленные в связи с референдумом о конституционных реформах, проведенном накануне в Турции. Она отметила возникшие (в Турции - ИФ) споры", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Как отмечается в документе, результаты воскресного референдума свидетельствуют, что "турецкое общество серьезно расколото по вопросу реформ".

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в Конституцию, предусматривающих существенное расширение полномочий президента, высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против - 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]