В Париже отметили глубокий раскол в турецком обществе после референдума

Во Франции в понедельник заявили о серьезном расколе, существующем в турецком обществе, по вопросу реформ.

"Франция принимает к сведению данные, объявленные в связи с референдумом о конституционных реформах, проведенном накануне в Турции. Она отметила возникшие (в Турции - ИФ) споры", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Как отмечается в документе, результаты воскресного референдума свидетельствуют, что "турецкое общество серьезно расколото по вопросу реформ".

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в Конституцию, предусматривающих существенное расширение полномочий президента, высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против - 48,59% (23 млн 777 тыс. 14). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.