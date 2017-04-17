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Бизнес и законодательство 17.04.2017 16:29

Азербайджану необходимо упрощать экспортные процедуры – Алиев

Азербайджану необходимо упростить экспортные процедуры, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной продукции в Евлахе.

«Процедуры экспорта необходимо упростить. В этом направлении предпринимаются определенные шаги. В настоящее время перед экспортом нет искусственных преград. Однако, в то же время должны быть предприняты институциональные меры. Также все соответствующие госструктуры должны предпринять дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.

По его словам, Азербайджан во многих странах мира откроет свои Торговые дома (ТД). «Первый торговый дом в ближайшие недели откроется в Беларуси. На повестке стоит открытие торговых домов в других постсоветских странах – России, Украине, Казахстане. Это пропагандирует страну, в то же время создает новые возможности для экспортеров», - сказал И.Алиев.

Наряду с этим, по словам президента, ТД Азербайджана должны быть открыты в крупных странах Азии. «В настоящее время наша продукция вызывает большой интерес в странах Персидского залива. Особенно, интерес вызывает наша сельскохозяйственная продукция. Потребительский рынок стран Персидского залива достаточно большой. Большинство продуктов, экспортируемых нами, они завозят из-за рубежа, поэтому мы должны активно войти на эти рынки. Мы обязательно должны создать торговые дома в странах Залива», - сказал И.Алиев.

Президент также отметил, что лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию. «Конечно, продукция, которая будет экспортироваться, должна отвечать международным стандартам. Лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен найти свое решение в скором времени. Сертификаты, выдаваемые азербайджанским продуктам, должны признаваться зарубежными странами», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов

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Тэги: ЭКСПОРТ, ПРОЦЕДУРЫ, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]