Азербайджану необходимо упрощать экспортные процедуры – Алиев

Азербайджану необходимо упростить экспортные процедуры, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной продукции в Евлахе.

«Процедуры экспорта необходимо упростить. В этом направлении предпринимаются определенные шаги. В настоящее время перед экспортом нет искусственных преград. Однако, в то же время должны быть предприняты институциональные меры. Также все соответствующие госструктуры должны предпринять дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.

По его словам, Азербайджан во многих странах мира откроет свои Торговые дома (ТД). «Первый торговый дом в ближайшие недели откроется в Беларуси. На повестке стоит открытие торговых домов в других постсоветских странах – России, Украине, Казахстане. Это пропагандирует страну, в то же время создает новые возможности для экспортеров», - сказал И.Алиев.

Наряду с этим, по словам президента, ТД Азербайджана должны быть открыты в крупных странах Азии. «В настоящее время наша продукция вызывает большой интерес в странах Персидского залива. Особенно, интерес вызывает наша сельскохозяйственная продукция. Потребительский рынок стран Персидского залива достаточно большой. Большинство продуктов, экспортируемых нами, они завозят из-за рубежа, поэтому мы должны активно войти на эти рынки. Мы обязательно должны создать торговые дома в странах Залива», - сказал И.Алиев.

Президент также отметил, что лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию. «Конечно, продукция, которая будет экспортироваться, должна отвечать международным стандартам. Лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен найти свое решение в скором времени. Сертификаты, выдаваемые азербайджанским продуктам, должны признаваться зарубежными странами», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов