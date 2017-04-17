Азербайджану необходимо упрощать экспортные процедуры – Алиев

Азербайджану необходимо упростить экспортные процедуры, заявил президент Ильхам Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной продукции в Евлахе.
«Процедуры экспорта необходимо упростить. В этом направлении предпринимаются определенные шаги. В настоящее время перед экспортом нет искусственных преград. Однако, в то же время должны быть предприняты институциональные меры. Также все соответствующие госструктуры должны предпринять дополнительные усилия для стимулирования и упрощения экспорта», - заявил И.Алиев, сообщает сайт главы государства.
По его словам, Азербайджан во многих странах мира откроет свои Торговые дома (ТД). «Первый торговый дом в ближайшие недели откроется в Беларуси. На повестке стоит открытие торговых домов в других постсоветских странах – России, Украине, Казахстане. Это пропагандирует страну, в то же время создает новые возможности для экспортеров», - сказал И.Алиев.
Наряду с этим, по словам президента, ТД Азербайджана должны быть открыты в крупных странах Азии. «В настоящее время наша продукция вызывает большой интерес в странах Персидского залива. Особенно, интерес вызывает наша сельскохозяйственная продукция. Потребительский рынок стран Персидского залива достаточно большой. Большинство продуктов, экспортируемых нами, они завозят из-за рубежа, поэтому мы должны активно войти на эти рынки. Мы обязательно должны создать торговые дома в странах Залива», - сказал И.Алиев.
Президент также отметил, что лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию. «Конечно, продукция, которая будет экспортироваться, должна отвечать международным стандартам. Лаборатории, действующие в стране, должны пройти международную аккредитацию, и этот вопрос должен найти свое решение в скором времени. Сертификаты, выдаваемые азербайджанским продуктам, должны признаваться зарубежными странами», - сказал И.Алиев.
А.Ахундов
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