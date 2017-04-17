Военные США, Южной Кореи и Японии обсудят в Токио взаимодействие в свете угроз со стороны КНДР - СМИ

Высокопоставленные военные Республики Корея, США и Японии проведут в среду в Токио трехсторонние переговоры по ситуации на Корейском полуострове.
На встрече будут обсуждаться вопросы взаимодействия трех стран в свете ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ со ссылкой на министерство обороны республики.
Кроме того представители военных ведомств рассмотрят "различные пути сотрудничества", включая военные обмены, говорится в сообщении.
Накануне КНДР осуществила неудавшийся пуск ракеты. Ранее США направили к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС, а в американских СМИ появились сообщения о том, что Соединенные Штаты могут нанести удары по КНДР.
Ранее Вашингтон заверял, что не предпримет силовых действий против КНДР без предварительных консультаций со своими союзниками - Японией и Южной Кореей.
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