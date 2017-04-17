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Дальнее зарубежье 17.04.2017 18:42

Военные США, Южной Кореи и Японии обсудят в Токио взаимодействие в свете угроз со стороны КНДР - СМИ

Высокопоставленные военные Республики Корея, США и Японии проведут в среду в Токио трехсторонние переговоры по ситуации на Корейском полуострове.

На встрече будут обсуждаться вопросы взаимодействия трех стран в свете ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, сообщили в понедельник южнокорейские СМИ со ссылкой на министерство обороны республики.

Кроме того представители военных ведомств рассмотрят "различные пути сотрудничества", включая военные обмены, говорится в сообщении.

Накануне КНДР осуществила неудавшийся пуск ракеты. Ранее США направили к берегам Корейского полуострова ударную группу ВМС, а в американских СМИ появились сообщения о том, что Соединенные Штаты могут нанести удары по КНДР.

Ранее Вашингтон заверял, что не предпримет силовых действий против КНДР без предварительных консультаций со своими союзниками - Японией и Южной Кореей.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ВОЕННЫЕ, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]