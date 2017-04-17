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Дальнее зарубежье 17.04.2017 19:17

Трамп согласился с мнением Fox News относительно неудачной работы Обамы по внешней политике

Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал работу администрации Барака Обамы по вопросу внешней политики, согласившись с оценкой телеканала Fox News.

"Первые 90 дней моего президентства выявили полный провал последних восьми лет по внешней политике!" Это правда", - написал он в своем "Твиттере", добавив ссылку на один из аккаунтов телеканала.

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Тэги: США, ТРАМП, ВНЕШПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]