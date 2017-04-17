Трамп согласился с мнением Fox News относительно неудачной работы Обамы по внешней политике

Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал работу администрации Барака Обамы по вопросу внешней политики, согласившись с оценкой телеканала Fox News.

"Первые 90 дней моего президентства выявили полный провал последних восьми лет по внешней политике!" Это правда", - написал он в своем "Твиттере", добавив ссылку на один из аккаунтов телеканала.