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Дальнее зарубежье 17.04.2017 16:55

Пять человек погибли при крушении небольшого самолета близ Лиссабона

Пять человек погибли в понедельник в результате падения легкомоторного самолета в курортном пригороде Лиссабона Кашкайше.

По сообщению португальских СМИ, самолет взлетел с небольшого аэродрома и вскоре рухнул рядом с супермаркетом.

Все указывает на то, что в воздухе произошел взрыв, отмечает газета "Диариу ди Нотисиаш".

По данным властей, четыре человека, находившихся на борту самолета, погибли, пятой жертвой стал водитель грузовика, на который упал самолет. По данным газеты "Мундо", на борту находились пилот, гражданин Швейцарии и трое французских пассажиров. Пятый погибший - португалец, водитель грузового автомобиля, разгружавший свое транспортное средство у супермаркета.

Место трагедии посетил президент Португалии Марселу Рибелу ди Соуза.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]