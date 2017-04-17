Цены на товары производителей промпродукции в Азербайджане за год подорожали на 75%

Цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 74,6%, отмечается в информации на сайте Госкомстата.
За отчетный период цены производителей продукции добывающей сферы выросли на 83,3%, в перерабатывающей сфере – на 38,3%, в производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара – на 58,1%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 7,6%.
В марте 2016 года по сравнению с февралем цены на продукцию промышленных производителей в Азербайджане подешевели на 6,3%. В том числе, цены производителей продукции добывающей сферы в марте подешевели на 8,3%, в том числе на добычу нефти и газа - на 8,7%, на добычу металлических руд –на 5,7%.
В производстве, распределении и снабжении электроэнергии, газа и пара, цены выросли на 7,7%.
В перерабатывающей промышленности рост цен в марте зафиксирован в производстве полиграфической продукции (9%), одежды (6,5%), продукции текстильной промышленности (4,5%), электрооборудования (3,8%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (2,1%), продовольствия (1,4%), продукции из дерева и деревообработки, компьютеров и прочего электронного оборудования (1,3%), кожи, кожаной продукции, обуви (0,8%), стройматериалов (0,3%).
Спад цен зафиксирован в марте имел место в производстве напитков (1,8%), химпродукции (0,8%), нефтепродуктов (0,7%), металлургической продукции (0,4%), резины и пластмасс, бумаги и картона (0,2%).
Н.Аббасова
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