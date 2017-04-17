Женщина арестована за попытку проникнуть на территорию Белого дома

В Вашингтоне арестовали женщину, попытавшуюся проникнуть за ограду Белого дома, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя секретной службы США, ответственной за охрану президента и его семьи, попытка проникновения произошла в воскресенье, когда женщина перелезла через временное заграждение перед оградой Белого дома.

Во время ареста правонарушительнице были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Белого дома.