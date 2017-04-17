Азербайджан обладает достаточным потенциалом для увеличения доходов от экспорта ненефтяной продукции - Алиев

Азербайджан обладает достаточным потенциалом для увеличения доходов от экспорта ненефтяной продукции, считает президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан в 2016 году от экспорта фундука выручил $105 млн. От экспорта помидоров доходы составили $94 млн, хурмы - $68 млн, сахара - $62 млн, хлопка - $24 млн. Только по этим пяти видам продукции экспортные доходы превысили $350 млн", - сказал И.Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, Азербайджан ставит задачу увеличить производство и экспорт данной продукции. "Мы легко можем увеличить в 2 раза экспорт этих наименований продукции, что обеспечит дополнительные экспортные доходы", - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта не только продукции АПК, но и промышленной продукции. "Например в прошлом году экспорт изделий из пластика принес нам $100 млн, алюминия и изделий из него - $100 млн, черных металлов и изделий из них - $96 млн, изделий из драгоценных металлов - $77 млн, продукции химической промышленности - $55 млн. Поэтому для нас приоритетом является наращивание экспорта", - добавил президент.

А.Азизов