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Финансы 17.04.2017 17:46

Азербайджан обладает достаточным потенциалом для увеличения доходов от экспорта ненефтяной продукции - Алиев

Азербайджан обладает достаточным потенциалом для увеличения доходов от экспорта ненефтяной продукции, считает президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан в 2016 году от экспорта фундука выручил $105 млн. От экспорта помидоров доходы составили $94 млн, хурмы - $68 млн, сахара - $62 млн, хлопка - $24 млн. Только по этим пяти видам продукции экспортные доходы превысили $350 млн", - сказал И.Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, Азербайджан ставит задачу увеличить производство и экспорт данной продукции. "Мы легко можем увеличить в 2 раза экспорт этих наименований продукции, что обеспечит дополнительные экспортные доходы", - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта не только продукции АПК, но и промышленной продукции. "Например в прошлом году экспорт изделий из пластика принес нам $100 млн, алюминия и изделий из него - $100 млн, черных металлов и изделий из них - $96 млн, изделий из драгоценных металлов - $77 млн, продукции химической промышленности - $55 млн. Поэтому для нас приоритетом является наращивание экспорта", - добавил президент.

А.Азизов

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Тэги: АПК, ЭКСПОРТ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]