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Бизнес и законодательство 17.04.2017 18:21

Азербайджан может увеличить экспорт конька и вина как минимум в 5 раз – президент Алиев

Азербайджан может в короткие сроки существенно нарастить экспорт конька и винной продукции, уверен президент Ильхам Алиев.

«Экспорт коньяка и вина в 2016 году вырос и доход составил $17,5 млн. Но этой очень мало. Мы можем нарастить экспорт этой продукции, по меньшей мере, в 5 раз, причем в короткие сроки. Мы должны достичь этого», - сказал И.Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, винодельческие предприятия в Азербайджане обладают мощностями в 100 млн бутылок в год. "Однако, объемы производства составляют всего 20-30% от имеющихся мощностей. Поэтому необходимо подготовить дополнительные предложения по развитию виноградарства и виноделия", - отметил он.

Президент подчеркнул необходимость строительства новых морозильных складских помещений для хранения продукции. "В настоящее время ведется строительство 26 тепличных комплексов, инвестиции в которых оцениваются в 342 млн манатов. Эта продукция, которая будет экспортироваться. Поэтому нам нужны новые мощности для хранения продукции", - добавил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КОНЬЯК, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]