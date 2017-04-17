Азербайджан может увеличить экспорт конька и вина как минимум в 5 раз – президент Алиев

Азербайджан может в короткие сроки существенно нарастить экспорт конька и винной продукции, уверен президент Ильхам Алиев.
«Экспорт коньяка и вина в 2016 году вырос и доход составил $17,5 млн. Но этой очень мало. Мы можем нарастить экспорт этой продукции, по меньшей мере, в 5 раз, причем в короткие сроки. Мы должны достичь этого», - сказал И.Алиев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.
По его словам, винодельческие предприятия в Азербайджане обладают мощностями в 100 млн бутылок в год. "Однако, объемы производства составляют всего 20-30% от имеющихся мощностей. Поэтому необходимо подготовить дополнительные предложения по развитию виноградарства и виноделия", - отметил он.
Президент подчеркнул необходимость строительства новых морозильных складских помещений для хранения продукции. "В настоящее время ведется строительство 26 тепличных комплексов, инвестиции в которых оцениваются в 342 млн манатов. Эта продукция, которая будет экспортироваться. Поэтому нам нужны новые мощности для хранения продукции", - добавил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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