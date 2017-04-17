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СНГ 17.04.2017 18:41

ФСБ: в Подмосковье задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга, выходец из Центральной Азии

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга задержан в Одинцовском районе Московской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", говорится в сообщении ЦОС.

В тексте отмечается, что задержанный осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова. В настоящее время А.Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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Тэги: ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, ОРГАНИЗАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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