ФСБ: в Подмосковье задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга, выходец из Центральной Азии

Один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга задержан в Одинцовском районе Московской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", говорится в сообщении ЦОС.

В тексте отмечается, что задержанный осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова. В настоящее время А.Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.