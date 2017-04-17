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Макроэкономика 17.04.2017 19:02

Рецессия в Азербайджане в I квартале составила 0,9% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в I-ом квартале 2017 года составил 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 15 млрд 229,7 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-марте 2017 года составил 2,4%, номинальный объем – 8 млрд 566,3 млн манатов.

Спад в нефтяном секторе в отчетном периоде составил 6,8%.

В структуре ВВП 46,6% пришлось на промышленность, 126% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 7,6% - на строительство, 6,6% - на транспорт и складское хозяйство, 2,7% - на АПК, 2,9% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 12,7% - на другие сферы, 7% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-март составил 1,57 тыс. манатов (спад на 2%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

А.Азизов

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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]