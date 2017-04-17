Рецессия в Азербайджане в I квартале составила 0,9% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в I-ом квартале 2017 года составил 0,9%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 15 млрд 229,7 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-марте 2017 года составил 2,4%, номинальный объем – 8 млрд 566,3 млн манатов.
Спад в нефтяном секторе в отчетном периоде составил 6,8%.
В структуре ВВП 46,6% пришлось на промышленность, 126% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 7,6% - на строительство, 6,6% - на транспорт и складское хозяйство, 2,7% - на АПК, 2,9% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 12,7% - на другие сферы, 7% - на налоги.
ВВП на душу населения за январь-март составил 1,57 тыс. манатов (спад на 2%).
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.
В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.
А.Азизов
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