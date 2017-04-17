Добыча нефти в Азербайджане в I квартале сократилась на 9,9%, газа – на 6,8% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года составила 9 млн 464,5 тыс. тонн нефти, что на 9,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-марте 2017 года составил 9 млн 453,2 тыс. тонн (спад на 9,9%).

Добыча газа за первый квартал 2017 года в Азербайджане составила 6 млрд 954,9 млн кубометров (спад на 6,8%). При этом добыча товарного газа в республике за отчетный период составила 4 млрд 789,4 млн кубометров (рост на 0,9%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа – 29 млрд 561 млн кубометров.

А.Азизов