Правительство Азербайджана будет расширять список товаров, облагаемых специфическими импортными пошлинами – глава Минэкономики

Правительство Азербайджана расширит список товаров, облагающихся импортными таможенными пошлинами, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"С целью поддержки местных производителей и расширения экспортного потенциала, мы применяем двухлетние специфические импортные таможенные пошлины на 84 видов товаров, по которым в стране имеется высокий производственный потенциал и возможность самообеспечения", - сказал Ш.Мустафаев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.
По его словам, применение такой политики позволило существенно сократить импорт товаров в страну. "В первом квартале 2017 года импорт товаров в Азербайджан сократился на 17%, в том числе ненефтяной импорт – на 20%. При этом на некоторые виды товаров, по которым применяются специфические пошлины, импорт сократился более существенно", - отметил министр.
В частности, импорт цемента и клинкера в отчетном периоде сократился на 92%, кафеля и плитки – на 55%, алчипана – на 49%, фундука – на 58%, помидоров – на 49%, груш – на 37%, яблок – на 33%, импорт продовольственных яиц и лука практически остановился.
"По мере роста внутреннего самообеспечения и на основе анализа, мы будем расширять список товаров, по которым применяются такие пошлины", - добавил он.
А.Азизов
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