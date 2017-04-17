Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.808 RUR   0.0303 GBR   2.1344 TRY   0.468

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 20° Завтра 12° 19° 19 Апр 11° 22° 20 Апр 18°

Бизнес и законодательство 17.04.2017 19:47

Правительство Азербайджана будет расширять список товаров, облагаемых специфическими импортными пошлинами – глава Минэкономики

Правительство Азербайджана расширит список товаров, облагающихся импортными таможенными пошлинами, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"С целью поддержки местных производителей и расширения экспортного потенциала, мы применяем двухлетние специфические импортные таможенные пошлины на 84 видов товаров, по которым в стране имеется высокий производственный потенциал и возможность самообеспечения", - сказал Ш.Мустафаев в понедельник на совещании с экспортерами ненефтяной промышленности в Евлахе.

По его словам, применение такой политики позволило существенно сократить импорт товаров в страну. "В первом квартале 2017 года импорт товаров в Азербайджан сократился на 17%, в том числе ненефтяной импорт – на 20%. При этом на некоторые виды товаров, по которым применяются специфические пошлины, импорт сократился более существенно", - отметил министр.

В частности, импорт цемента и клинкера в отчетном периоде сократился на 92%, кафеля и плитки – на 55%, алчипана – на 49%, фундука – на 58%, помидоров – на 49%, груш – на 37%, яблок – на 33%, импорт продовольственных яиц и лука практически остановился.

"По мере роста внутреннего самообеспечения и на основе анализа, мы будем расширять список товаров, по которым применяются такие пошлины", - добавил он.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОШЛИНЫ, ИМПОРТНЫЕ, СПИСОК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]