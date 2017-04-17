Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в I квартале 2017г вырос на треть

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года составил 2 млрд 280 млн 610,314 тыс. манатов, что на 33% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в январе-марте 2017 года сократился на 10,8% – до 1 млрд 33 млн 96,355 тыс. манатов.

При этом, объем операций с акциями составил 829 млн 894,914 тыс. манатов (рост в 7,9 раза), в том числе на первичном рынке – 776 млн 958 тыс. манатов (рост в 58,7 раза), вторичном рынке – 52 млн 936,913 тыс. манатов (спад на 42,3%).

Объем операций с корпоративными облигациями в январе-марте 2017 года сократился на 80,7% - до 203 млн 201,441 тыс. манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 50 млн 260 манатов (спад на 95%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 31 млн 389,15 тыс. манатов (рост на 83%), на вторичном рынке номинированных в манатах – 47 млн 273,449 тыс. манатов (рост на 37%), на вторичном рынке номинированных в долларах – 74 млн 278,842 тыс. манатов (рост в 259 раз).

По данным MBNP, в январе-марте 2017 года объем операций с государственными ценными бумагами вырос на 84% – до 284 млн 139,544 тыс. манатов.

Объем операций с производными ценными бумагами в январе-марте 2017 года составил 960 млн 667,666 тыс. манатов (рост в 2,4 раза).

А.Ахундов