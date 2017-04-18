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СНГ 18.04.2017 10:45

В Одессе задержали итальянца, задолжавшего около 200 млн евро налогов

Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Украинского бюро Интерпола задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, итальянец подозревается, в частности в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов.

"По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 млн евро в период с 2007-2014 годов. Сначала был объявлен в государственный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года в международный каналам Интерпола", - сказано в сообщении.

Сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его и передали полиции.

Его ждет процедура экстрадиции.

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Тэги: УКРАИНА, ОДЕССА, ИТАЛЬЯНЕЦ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]