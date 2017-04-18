Генконсульство РФ в Киргизии подтверждает предоставление в 2013 году российского гражданства предполагаемому организатору теракта в Петербурге

Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах юга республики.

По словам собеседника агентства, имеются предварительные данные о том, что после получения паспорта по достижении 18 лет А.Азимов выехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год.

"В 2013 году А.Азимов получил паспорт гражданина РФ", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь в расположенном в Оше генеральном консульстве России в Киргизии сообщили "Интерфаксу", что "в базе данных получивших гражданство через генконсульство в городе Ош имеется такой человек".

"Он через наше генеральное консульство получал гражданство в 2013 году, мы сейчас проверяем эти данные на предмет соответствия", - сказал генконсул Роман Свистин.

"Аброр Азимов подавал нам документы на гражданство, и по нашей линии получал гражданство. На тот момент у него отец уже был гражданином России и постоянно проживал там, а мать была гражданской Киргизии. На тот момент он уже вышел из киргизского гражданства. Когда он нам в генеральное консульство подавал документы, его проверяли, тогда за ним ничего такого не было", - пояснил он.

"По нашим данным, на тот момент он успел отслужить в Армии Киргизии в альтернативной форме", - добавил генконсул.

В МИД Киргизии также заявили журналистам, что, "согласно распространенной в СМИ информации, Аброр Азимов является гражданином России".

"В связи с чем информация в отношении задержанного консулами Киргизии не уточнялась и запрашиваться не будет, при необходимости, взаимодействие будет осуществляться по линии специальных органов Киргизии и РФ", - сказал представитель МИД.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Ранее по подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Центральной Азии (шесть в Петербурге, двое в Московской области).

В понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании одного из возможных организаторов теракта в санкт-петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, 1990 года рождения, однако не называл его гражданства. По данным ФСБ, А.Азимов осуществлял подготовку террориста-смертника.

Вместе с тем данные, полностью совпадающие с данными, приведенными ФСБ РФ о личности задержанного, приводятся в указе президента Киргизии от 25 мая 2013 года "О выходе из гражданства Кыргызской Республики", где говорится об удовлетворении ходатайства группы граждан, в том числе Азимова Аброра Ахраловича, 1990 года рождения, уроженца города Джалал-Абада Ошской области Киргизской ССР.

Текст указа был размещен в Интернете на сайте президента Киргизии.