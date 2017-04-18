Премьер Японии призвал к мирному урегулированию северокорейской ядерной проблемы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с призывом к мирному решению северокорейской ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщают во вторник западные СМИ.
"Для нас стремление к дипломатическим усилиям и к мирному урегулированию проблемы является чрезвычайно важным делом", - сказал японский премьер перед началом переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Ранее С.Абэ заявил, что необходимо не только вести диалог, но и оказывать давление на Пхеньян для урегулирования ядерной проблемы. Он также призвал Китай и Россию играть "более конструктивную роль в урегулировании северокорейской проблемы".
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