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Дальнее зарубежье 18.04.2017 11:18

Премьер Японии призвал к мирному урегулированию северокорейской ядерной проблемы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с призывом к мирному решению северокорейской ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщают во вторник западные СМИ.

"Для нас стремление к дипломатическим усилиям и к мирному урегулированию проблемы является чрезвычайно важным делом", - сказал японский премьер перед началом переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее С.Абэ заявил, что необходимо не только вести диалог, но и оказывать давление на Пхеньян для урегулирования ядерной проблемы. Он также призвал Китай и Россию играть "более конструктивную роль в урегулировании северокорейской проблемы".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]