Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт нефти на 8%

Азербайджан в январе-феврале 2017 года экспортировал 5 млн 290 тыс. тонн нефти, что на 8,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $1 млрд 990 млн 815,9 тыс. (рост на 63,7%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-февраль 2017 года, составил 3 млн 400,5 тыс. тонн на сумму $1 млрд 387 млн 383,3 тыс.
Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.
Н.Аббасова
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