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Дальнее зарубежье 18.04.2017 11:26

Вице-президент США Пенс подчеркнул важность сотрудничества Вашингтона и Токио

Вице-президент США Майк Пенс во вторник подчеркнул важность взаимоотношений между его страной и Японией.

"Сотрудничество между США и Японией является краеугольным для мира и безопасности в Северо-восточной Азии", - заявил он японскому премьер-министру Синдзо Абэ в ходе визита в Токио.

"Мыс вами на 100%", - добавил М.Пенс.

Комментируя проблему КНДР, американский вице-президент также подчеркнул, что все варианты "остаются на столе".

"Президент Трамп намерен тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей, со всеми нашими союзниками в регионе, и с Китаем (для урегулирования вопроса - ИФ)", - подчеркнул М.Пенс.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]