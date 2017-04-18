Вице-президент США Пенс подчеркнул важность сотрудничества Вашингтона и Токио

Вице-президент США Майк Пенс во вторник подчеркнул важность взаимоотношений между его страной и Японией.

"Сотрудничество между США и Японией является краеугольным для мира и безопасности в Северо-восточной Азии", - заявил он японскому премьер-министру Синдзо Абэ в ходе визита в Токио.

"Мыс вами на 100%", - добавил М.Пенс.

Комментируя проблему КНДР, американский вице-президент также подчеркнул, что все варианты "остаются на столе".

"Президент Трамп намерен тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей, со всеми нашими союзниками в регионе, и с Китаем (для урегулирования вопроса - ИФ)", - подчеркнул М.Пенс.