Вице-президент США Пенс подчеркнул важность сотрудничества Вашингтона и Токио

Вице-президент США Майк Пенс во вторник подчеркнул важность взаимоотношений между его страной и Японией.
"Сотрудничество между США и Японией является краеугольным для мира и безопасности в Северо-восточной Азии", - заявил он японскому премьер-министру Синдзо Абэ в ходе визита в Токио.
"Мыс вами на 100%", - добавил М.Пенс.
Комментируя проблему КНДР, американский вице-президент также подчеркнул, что все варианты "остаются на столе".
"Президент Трамп намерен тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей, со всеми нашими союзниками в регионе, и с Китаем (для урегулирования вопроса - ИФ)", - подчеркнул М.Пенс.
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