Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа на 3%

Азербайджан в январе-феврале 2017 года экспортировал 1 млрд 645,3 млн кубометров природного газа, что на 3,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $97 млн 673,7 тыс. (спад на 70,3%)", - отметили в правительстве.
Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за отчетный период составил 326,7 млн кубометров на сумму $39 млн 393,8 тыс.
В 2016 году Азербайджан экспортировал 8 млрд 49,1 млн кубометров природного газа на $1 млрд 142 млн 66,5 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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