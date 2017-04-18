Россиянин пытался вывезти из Азербайджана незадекларированную валюту на $18 тыс.

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином России незадекларированной валюты на $18 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У гражданина России, вылетавшего авиарейсом Баку-Москва, таможенники обнаружили незадекларированные $18 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.
Р.Бабаев
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