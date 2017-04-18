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Происшествия 18.04.2017 11:21

Россиянин пытался вывезти из Азербайджана незадекларированную валюту на $18 тыс.

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином России незадекларированной валюты на $18 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У гражданина России, вылетавшего авиарейсом Баку-Москва, таможенники обнаружили незадекларированные $18 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯНИН, ТАМОЖНЯ, ДОЛЛАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]