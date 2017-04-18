Производство автобензина в Азербайджане в I квартале увеличилось на 9%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в I-ом квартале 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6% - до 622,5 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в I-ом квартале 2017 года наблюдался рост в производстве автомобильного бензина на 9% - до 306,4 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 21,7% - до 52,1 тыс. тонн, смазочных масел – в 3,7 раза, до 3,7 тыс. тонн, нефтяного кокса – в 1,9 раза, до 41,5 тыс. тонн.

Производство керосина за отчетный период сократилось на 13,6% - до 148,6 тыс. тонн, дизельного топлива – на 18,4% - до 461,1 тыс. тонн, топочного мазута – на 42,3% – до 195,9 тыс. тонн, нефтяного битума – на 21,4% - до 17,3 тыс. тонн

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова