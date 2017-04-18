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Дальнее зарубежье 18.04.2017 11:49

Си Цзиньпин планирует приехать в Астану на открытие ЭКСПО

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан в июне, сообщил вице-премьер госсовета Китая Чжан Гаоли.

"Председатель КНР планирует посетить Казахстан в июне текущего года для участия в открытии всемирной выставки "ЭКСПО-2017" и саммите Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во вторник в Астане.

Слова вице-премьера госсовета КНР приведены в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

"Под вашим верным руководством в Казахстане сохраняется динамика развития экономики, наблюдается социальная стабильность и повышается благосостояние населения. Авторитет Казахстана растет на международной арене", - сказал Чжан Гаоли.

Он выразил поддержку осуществляемых в Казахстане реформ, подчеркнув важность недавней инициативы Н.Назарбаева по модернизации общественного сознания.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКСПО, КНР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]