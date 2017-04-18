Си Цзиньпин планирует приехать в Астану на открытие ЭКСПО

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан в июне, сообщил вице-премьер госсовета Китая Чжан Гаоли.
"Председатель КНР планирует посетить Казахстан в июне текущего года для участия в открытии всемирной выставки "ЭКСПО-2017" и саммите Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во вторник в Астане.
Слова вице-премьера госсовета КНР приведены в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
"Под вашим верным руководством в Казахстане сохраняется динамика развития экономики, наблюдается социальная стабильность и повышается благосостояние населения. Авторитет Казахстана растет на международной арене", - сказал Чжан Гаоли.
Он выразил поддержку осуществляемых в Казахстане реформ, подчеркнув важность недавней инициативы Н.Назарбаева по модернизации общественного сознания.
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