Автор петиции об отделении Калифорнии от США отказался от этой идеи и решил жить в России

Автор петиции о выходе штата Калифорния из состава США Луис Маринелли отозвал процесс сбора подписей и заявил о намерении переехать в Екатеринбург на постоянное место жительства, сообщает во вторник портал "Бизнес инсайдер".

"Я нашел в России новое счастье, жизнь без источников тревоги, разочарований и возмущений относительно ситуации на моей родине... Поэтому, если граждане России будут так добры и примут меня (жить - ИФ) на постоянной основе, я намерен назвать Россию своим новым домом", - написал 30-летний Л.Маринелли в своем заявлении.

Он добавил, что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем.

Петицию о выходе Калифорнии из состава США он подготовил в Екатеринбурге в сентябре 2016 года, где проживает его супруга Анастасия.

Последнее время мужчина живет то в Екатеринбурге, то в калифорнийском Сан-Диего. В России он преподает английский язык.

Л.Маринелли объявил о так называемом Calexit еще в 2015 году. Петиция о проведении референдума поступила в генпрокуратуру штата в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Д.Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

В январе этого года министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил Л.Маринелли начать сбор подписей в поддержку своего проекта..