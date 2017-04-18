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СНГ 18.04.2017 12:03

Автор петиции об отделении Калифорнии от США отказался от этой идеи и решил жить в России

Автор петиции о выходе штата Калифорния из состава США Луис Маринелли отозвал процесс сбора подписей и заявил о намерении переехать в Екатеринбург на постоянное место жительства, сообщает во вторник портал "Бизнес инсайдер".

"Я нашел в России новое счастье, жизнь без источников тревоги, разочарований и возмущений относительно ситуации на моей родине... Поэтому, если граждане России будут так добры и примут меня (жить - ИФ) на постоянной основе, я намерен назвать Россию своим новым домом", - написал 30-летний Л.Маринелли в своем заявлении.

Он добавил, что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем.

Петицию о выходе Калифорнии из состава США он подготовил в Екатеринбурге в сентябре 2016 года, где проживает его супруга Анастасия.

Последнее время мужчина живет то в Екатеринбурге, то в калифорнийском Сан-Диего. В России он преподает английский язык.

Л.Маринелли объявил о так называемом Calexit еще в 2015 году. Петиция о проведении референдума поступила в генпрокуратуру штата в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Д.Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

В январе этого года министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил Л.Маринелли начать сбор подписей в поддержку своего проекта..

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПЕТИЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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