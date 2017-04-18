Автор петиции об отделении Калифорнии от США отказался от этой идеи и решил жить в России

Автор петиции о выходе штата Калифорния из состава США Луис Маринелли отозвал процесс сбора подписей и заявил о намерении переехать в Екатеринбург на постоянное место жительства, сообщает во вторник портал "Бизнес инсайдер".
"Я нашел в России новое счастье, жизнь без источников тревоги, разочарований и возмущений относительно ситуации на моей родине... Поэтому, если граждане России будут так добры и примут меня (жить - ИФ) на постоянной основе, я намерен назвать Россию своим новым домом", - написал 30-летний Л.Маринелли в своем заявлении.
Он добавил, что не собирается возвращаться в Калифорнию в обозримом будущем.
Петицию о выходе Калифорнии из состава США он подготовил в Екатеринбурге в сентябре 2016 года, где проживает его супруга Анастасия.
Последнее время мужчина живет то в Екатеринбурге, то в калифорнийском Сан-Диего. В России он преподает английский язык.
Л.Маринелли объявил о так называемом Calexit еще в 2015 году. Петиция о проведении референдума поступила в генпрокуратуру штата в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Д.Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.
В январе этого года министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил Л.Маринелли начать сбор подписей в поддержку своего проекта..
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