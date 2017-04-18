Тегеран желает создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем - глава МИД Ирана

Создание транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем будет способствовать большему сближению людей, заявил во вторник журналистам в Тбилиси глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения", - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.
Он подчеркнул особую важность своего визита в Грузию.
"У нас прочные вековые связи. В Грузии издавна проживают иранцы, а грузины - в Иране. Сегодня, по сравнению с несколькими годами ранее, число наших студентов, обучающихся в Грузии, возросло в пять раз и это способствует росту контактов между нашими народами", - сказал Дж. Зариф.
По словам главы МИД Ирана, на встрече со своим грузинским коллегой он обсудил перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничества в международных организациях при решении региональных вопросов.
"Мы с нетерпением ждем в ближайшие дни визита премьер-министра Гиоргия Квирикашвили в Иран. Это будет историческое событие", - заявил Дж.Зариф.
Глава МИД Ирана накануне вечером прибыл с официальным визитом в Грузию. В ходе визита планируются его встречи с премьер-министром Г.Квирикашвили и президентом Гиоргием Маргвелашгвили.
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