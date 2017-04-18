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Транспорт и связь 18.04.2017 11:38

Тегеран желает создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем - глава МИД Ирана

Создание транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем будет способствовать большему сближению людей, заявил во вторник журналистам в Тбилиси глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В создании такого коридора обязательно должны принять участие Грузия, Иран, Азербайджан и Армения", - сказал иранский министр после встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.

Он подчеркнул особую важность своего визита в Грузию.

"У нас прочные вековые связи. В Грузии издавна проживают иранцы, а грузины - в Иране. Сегодня, по сравнению с несколькими годами ранее, число наших студентов, обучающихся в Грузии, возросло в пять раз и это способствует росту контактов между нашими народами", - сказал Дж. Зариф.

По словам главы МИД Ирана, на встрече со своим грузинским коллегой он обсудил перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транзитных перевозок, промышленного производства, упрощения банковских транзакций, науки, а также сотрудничества в международных организациях при решении региональных вопросов.

"Мы с нетерпением ждем в ближайшие дни визита премьер-министра Гиоргия Квирикашвили в Иран. Это будет историческое событие", - заявил Дж.Зариф.

Глава МИД Ирана накануне вечером прибыл с официальным визитом в Грузию. В ходе визита планируются его встречи с премьер-министром Г.Квирикашвили и президентом Гиоргием Маргвелашгвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИРАН, ТРАНСПОРТ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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