Не менее 24 человек погибли в результате автокатастрофы на севере Филиппин

Пассажирский автобус упал в пропасть на севере Филиппин, не менее 24 человек погибли, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

В общей сложности в автобусе находились 45 человек. Несколько пассажиров пострадали, все они доставлены в больницы.

Автокатастрофа произошла утром во вторник в горной местности в провинции Нуэва-Эсиха.

По предварительным данным, причиной катастрофы могли стать проблемы с тормозной системой автобуса.