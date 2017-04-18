ADIF рассмотрит после 20 апреля вопрос изменения максимальной ставки по страхуемым вкладам населения – глава фонда

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) рассмотрит вопрос изменения максимальной ставки по банковским вкладам, подпадающим под систему страхования, после 20 апреля, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" во вторник исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

"Мы проанализируем уровень ставок по банковским вкладам по итогам первого квартала и в зависимости от этого примем решение сохранить ставку или нет", - сказал А.Джавадов.

Банковские вклады населения в нацвалюте по ставке не выше 15% и в инвалюте не выше 3% в год считаются застрахованными.

С 1 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15% годовых и в инвалюте выше 3% годовых не подпадают под страхование.

ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Ахундов