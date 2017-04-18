Лукашенко надеется, что высокий уровень политических отношений с Пекином подтянет экономику Белоруссии до темпов роста в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что сложившийся высокий уровень белорусско-китайских политических отношений поможет экономике Белоруссии достичь таких же темпов роста, как в Китае.

"Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего, Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы (КНР - ИФ)", - сказал А.Лукашенко, встречаясь во вторник в Минске с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Сообщение о встрече распространила во вторник пресс-служба президента Белоруссии.

А.Лукашенко упомянул, что в последние дни Чжан Дэцзян успел провести в Белоруссии немало официальных встреч - "все они были предметными и содержательными". "Думаю, вы заметили, что приоритетное внимание в ходе переговоров уделяется вопросам экономического и политического взаимодействия. Это не удивительно", - отметил глава государства.

По информации пресс-службы, А.Лукашенко предложил гостю обсудить ряд вопросов о развитии взаимодействия в инвестиционной, торговой и финансовой сферах.