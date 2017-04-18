Уставный капитал ADIF составляет 800 млн манатов – глава фонда

Уставный капитал Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) составляет 800 млн манатов, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор фонда Азад Джавадов.
"Правительство в феврале 2017 года внесло в капитал фонда вексель на сумму 800 млн манатов на 10-летний срок на беспроцентной основе. В любое время мы можем обратиться в правительство и обналичить эту сумму", - сказал А.Джавадов.
По его словам, фонд в настоящее время располагает средствами в 80 млн манатов.
"В прошлом году фонд привлек от ЦБА кредит на 22 млн манатов на 1 год под 5%. Этот кредит уже погашен. Затем мы привлекли от ЦБА под госгарантии кредит на 100 млн под 7% годовых на 4 года, и 445 млн манатов на 10 лет под 0,15%", - сказал А.Джавадов.
Он подчеркнул, что вскоре правительство реструктурировало кредиты на общую сумму в 520 млн манатов, переведя его на беспроцентную основу, с условием погашения в течение 10 лет. "Оставшаяся часть в 25 млн манатов будет погашаться по ставке 0,15% в течение 10 лет", - добавил глава фонда.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Ахундов
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