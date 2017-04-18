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СНГ 18.04.2017 13:03

Землетрясение в Афганистане ощутили в Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане

Отголоски землетрясения, произошедшего во вторник утром на территории Афганистана, ощущались в Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, сообщил казахстанский Центр сбора и обработки сейсмической информации института геофизических исследований.

Согласно информации казахстанских сейсмологов, в Шымкенте (административный центр Южно-Казахстанской области) интенсивность толчков составила 3 балла.

Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 63 км к юго-востоку от города Файзабад в северо-восточной части Афганистана. Эпицентр зафиксированного в 02:04 мск землетрясения имел координаты 36.60 градуса северной широты и 70.85 градуса восточной долготы и находился примерно в 67 км от границы с Таджикистаном.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ОТГОЛОСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]