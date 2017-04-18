Землетрясение в Афганистане ощутили в Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане

Отголоски землетрясения, произошедшего во вторник утром на территории Афганистана, ощущались в Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, сообщил казахстанский Центр сбора и обработки сейсмической информации института геофизических исследований.
Согласно информации казахстанских сейсмологов, в Шымкенте (административный центр Южно-Казахстанской области) интенсивность толчков составила 3 балла.
Ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 63 км к юго-востоку от города Файзабад в северо-восточной части Афганистана. Эпицентр зафиксированного в 02:04 мск землетрясения имел координаты 36.60 градуса северной широты и 70.85 градуса восточной долготы и находился примерно в 67 км от границы с Таджикистаном.
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