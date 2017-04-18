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Регион 18.04.2017 13:18

Назарбаев верит, что под руководством Эрдогана Турция останется светским государством с прочным общественным согласием

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением общенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

"Итоги референдума являются ярким свидетельством вашего высокого авторитета среди народа Турции и поддержки вашей политики, направленной на укрепление позиций страны на международной арене. Я верю, что под вашим руководством Турецкая Республика останется светским государством с прочным общественным согласием, страной, имеющей свое значимое место в глобальной политике, которая внесет ещё больший вклад в сохранение стабильности в регионе", - говорится в телеграмме Р.Т.Эрдогану, выдержки из которой приведены в сообщении.

Н.Назарбаев выразил уверенность, что "сложившееся тесное сотрудничество между Казахстаном и Турцией будет продолжено в духе взаимопонимания во благо народа двух стран".

Глава Казахстана пожелал президенту Турции больших успехов на его ответственном посту, а турецкому народу дальнейшего развития и процветания.

Конституционный референдум в Турции был проведен в воскресенье, 16 апреля. На референдум были вынесены 18 поправок в конституцию Турции. Они, в частности, касаются расширения полномочий президента станы и перехода от парламентской к президентской республике, упразднения должности премьер-министра и т.д.

Итоги голосования оказались в пользу перехода Турции к президентской республике.

Ранее в миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум в Турции не соответствовал стандартам Совета Европы, а у сторон не было равных возможностей воздействовать на избирателей. В свою очередь МИД Турции отверг это заявление международных наблюдателей.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]