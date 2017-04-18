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Бизнес и законодательство 18.04.2017 12:40

Anglo Asian Mining в IV квартале начнет добычу на золотоносном месторождения Угур в Азербайджане

Британская компания «Anglo Asian Mining» (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует в IV-ом квартале 2017 года начать разработку золотоносного месторождения Угур в Дашкесанском районе Азербайджана (запад страны), отмечается в сообщении компании.

«Мы планируем начать разработку недавно открытого Угур, расположенного в 3 км от месторождения Кедабек в IV-м квартале 2017 года. Для этих целей на эту площадь будет передислоцировано оборудование с месторождения Кедабек», - говорится в информации.

По данным компании, месторождение Угур было открыто в октябре 2016 года. Предварительные исследования показали возможность извлечения золота на этой территории на уровне 87%.

"С учетом того, что Угур расположен рядом с действующими мощностями проекте «Кедабек», его освоение будет иметь стратегическую ценность и улучшит показатели проекта в целом", - отмечает компания.

Как сообщалось, контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке месторождения Гоша, летом 2015 года – с месторождения Гадир.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТО, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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