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Внешняя политика 18.04.2017 13:05

Президент Алиев уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в плодотворном двустороннем сотрудничестве с Болгарией.

«И.Алиев во вторник в Баку на встрече с экс-президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым высоко оценил складывающиеся между двумя странами отношения и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии», - сообщает сайт главы государства.

Р.Плевнелиев отметил значение подписанного между Азербайджаном и Болгарией документа о стратегическом партнерстве и подчеркнул вклад руководства Азербайджана в реализацию проекта «Южный газовый коридор».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]