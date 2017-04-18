Президент Алиев уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в плодотворном двустороннем сотрудничестве с Болгарией.

«И.Алиев во вторник в Баку на встрече с экс-президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым высоко оценил складывающиеся между двумя странами отношения и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Баку и Софии», - сообщает сайт главы государства.

Р.Плевнелиев отметил значение подписанного между Азербайджаном и Болгарией документа о стратегическом партнерстве и подчеркнул вклад руководства Азербайджана в реализацию проекта «Южный газовый коридор».

Р.Бабаев