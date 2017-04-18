Минск рассчитывает на продвижение сотрудничества с Китаем - премьер Белоруссии

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай в мае будут обсуждаться ряд направлений, по которым может продвинуться сотрудничество двух стран, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

"Мы рассчитываем, что в ходе предстоящего визита (президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР - ИФ) продвинется ряд практических направлений нашего сотрудничества с Китаем", - сказал К.Кобяков, встречаясь во вторник в Минске с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Глава белорусского правительства напомнил, что визит А.Лукашенко в Китай запланирован на май текущего года. "Помимо участия президента в международном форуме "Один пояс один путь", знаем, что уже запланирована его двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказал А.Кобяков.

"В прошлом году в ходе визита Александра Лукашенко в Китай была подписана совместная декларация об установлении нового особого уровня двусторонних отношений, доверительного двустороннего стратегического партнерства", - отметил премьер-министр.

В данной связи он подчеркнул, что в преддверии визита белорусского лидера в Китай "важно подтянуть и экономические отношения до такого же уровня сотрудничества".