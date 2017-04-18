На юге Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано во вторник утром на территории Дманисского муниципалитета на юге Грузии, сообщает Центр сейсмического мониторинга республики.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 55 км от Тбилиси, в 11 км к западу от города Дманиси, близ села Согутло.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее пресс-служба МЧС Армении сообщила, что землетрясение магнитудой 2,3 произошло во вторник в 140 км к северу от Еревана, неподалеку от границы с Грузией. По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 18 км к западу от города Степанаван.

Сила толчков в эпицентре составила 3 балла по шкале МСК-64.