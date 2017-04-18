Акула загрызла девушку в Австралии

Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - 17-летняя австралийка скончалась от травм, полученных в результате нападения акулы близ города Эсперанс в штате Западная Австралия, сообщает во вторник британская газета "Гардиан".

Предположительно, на девушку напала белая акула, когда та занималась серфингом.

К моменту прибытия скорой помощи она находилась в критическом состоянии. Девушка скончалась в больнице.

За последний год это уже третье нападение.