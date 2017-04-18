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Дальнее зарубежье 18.04.2017 13:55

В Ираке сбили принадлежащий ИГ разведывательный беспилотник

Иракская армия сбила во вторник беспилотник, который использовался в разведывательных целях террористической группировкой ИГИЛ.

Дрон, на котором была установлена камера, сбит в районе города Эр-Рутба в провинции Анбар, сообщают во вторник иракские СМИ.

По данным иракских военных, боевики ИГИЛ используют беспилотники для подготовки к наступлению на Эр-Рутбу - город, который находится в стратегически важном месте на трассе Амман - Багдад,

Эксперты полагают, что позиции ИГИЛ в Анбаре станут следующими целями для иракских вооруженных сил после освобождения от террористов второго по величине города страны Мосула.

Накануне иракские СМИ сообщили, что самолеты возглавляемой США международной коалиции уничтожили завод ИГИЛ по производству беспилотников в западной части Мосула.

С февраля правительственные силы Ирака при поддержке авиации коалиции проводят операцию по очистке этой части города от ИГИЛ.

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Тэги: ИРАК, ТЕРРОРИСТЫ, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]