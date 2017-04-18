Лавров критикует страны, где понятие толерантности доводится до абсурда

За рубежом следование либеральным ценностям зачастую доводится до абсурда, пропагандируется гедонизм и вседозволенность, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьёзное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы стран с мессианской одержимостью насаждать псевдолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность", - сказал С.Лавров на приеме в МИД РФ по случаю православной Пасхи.

"Вселяет тревогу и доведение до абсурда понятие толерантности", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению министра, в Европе в данный момент наблюдается "отказ от христианских корней".

"Дело доходит даже до сознательного, официально одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов", - добавил С.Лавров.