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СНГ 18.04.2017 17:04

Лавров критикует страны, где понятие толерантности доводится до абсурда

За рубежом следование либеральным ценностям зачастую доводится до абсурда, пропагандируется гедонизм и вседозволенность, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьёзное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы стран с мессианской одержимостью насаждать псевдолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность", - сказал С.Лавров на приеме в МИД РФ по случаю православной Пасхи.

"Вселяет тревогу и доведение до абсурда понятие толерантности", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению министра, в Европе в данный момент наблюдается "отказ от христианских корней".

"Дело доходит даже до сознательного, официально одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов", - добавил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, ЦЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]